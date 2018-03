Aus unserem Archiv

Mainz

Der Denkmalpreis Rheinland-Pfalz geht in die zweite Runde. Ab sofort können Behörden, Stadtverwaltungen sowie Sparkassen Menschen und Initiativen vorschlagen, die sich um den Denkmalschutz besonders verdient gemacht haben, wie der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz am Dienstag in Mainz mitteilte. Bis Ende des Jahres können Vorschläge für die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung eingereicht werden. Die Verleihung ist für den Frühsommer 2012 geplant.