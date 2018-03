Demonstrationen in Mainz und Trier gegen Türkei-Offensive

Aus unserem Archiv

Mainz/Trier (dpa/lrs) – Insgesamt etwa 800 Menschen haben am Donnerstag in Mainz und Trier gegen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien und gegen deutsche Waffenlieferungen an die Türkei demonstriert. An einem Aufzug durch die Mainzer Innenstadt beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 400 Menschen. Störungen habe es dabei nicht gegeben. Weil vereinzelt verbotene Plakate gezeigt wurden und bei der Abschlusskundgebung ein Rauchkörper in der Menge gezündet wurde, leitete die Polizei Strafverfahren ein.