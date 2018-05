Demonstration in Germersheim mit rund 200 Teilnehmern

Germersheim (dpa/lrs) – Etwa 200 Menschen haben am Sonntagnachmittag in Germersheim an die Bluttat in Kandel erinnert. Wie die Polizei mitteilte, endete die Kundgebung eine Stunde früher als geplant. Besondere Vorkommnisse gab es nach Polizeiangaben nicht. „Auf dem Platz herrschte ein friedliches Kommen und Gehen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die dem rechtspopulistischen Spektrum zugehörige Gruppe „Kandel ist überall“ hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Bereits am Samstag hatte es in Kandel mehrere Demonstrationen gegeben, auch sie waren friedlich geblieben.

In Kandel wurde Ende Dezember ein 15-jähriges Mädchen erstochen. Ein mutmaßlich aus Afghanistan stammender Mann wird beschuldigt, seine Exfreundin in einem Drogeriemarkt heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen erstochen zu haben. ...

