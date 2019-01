In der Diskussion über die Strafverfolgung von Schwarzfahrern hat der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) Zugangskontrollen zu Bahnsteigen angeregt. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen habe bei einer Anhörung im Bundestag beklagt, dass durch das Schwarzfahren Schäden in Höhe von 250 bis 300 Millionen Euro entstünden, sagte Mertin am Donnerstag im Landtag in Mainz. Zugangsbarrieren – wie in anderen europäischen Ländern – könnten Abhilfe schaffen.

Der FDP-Politiker schlug in der Fragestunde vor, den Verkehrsbetrieben „ausreichend Zeit zu geben, damit sie die erforderlichen und zumutbaren Zugangsbarrieren und Kontrollen einrichten können“. So werde der Schaden zumindest nicht ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.