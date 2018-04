Kaum ist Julia Klöckner nicht mehr Abgeordnete im rheinland-pfälzischen Landtag, erhält sie Lob von ungewohnter Seite: In einer Debatte über Gefährdungen der Artenvielfalt würdigte der Grünen-Abgeordnete Andreas Hartenfels am Donnerstag in Mainz die neue Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner (CDU) und ihre Aussage, was den Bienen schade, gehöre vom Markt. „Das ist das, was wir als Grüne schon immer gefordert haben“, sagte Hartenfels. Jetzt müsse im Umgang mit Pestiziden und bei den Zulassungsverfahren auch der zweite Schritt folgen: „Das, was der Biene schadet, darf erst gar nicht auf den Markt kommen.“

Für die CDU wandte sich Christine Schneider gegen die Kritik von Hartenfels an der intensiven Landwirtschaft mit ausgeräumten Landschaften ohne Bäume und Hecken, etwa in der Vorderpfalz. Sie warf den ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.