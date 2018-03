De Mazière wirbt für Bundeswehrreform

Aus unserem Archiv

Trier/Koblenz (dpa/lrs) – Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) hat in Rheinland-Pfalz für die Bundeswehrreform geworben. «Wir wollten weniger Stäbe und mehr Truppen», sagte der Minister bei einem Besuch in der Koblenzer Falckenstein-Kaserne am Dienstag. «Und das lässt sich ohne Härten, ohne Veränderungen, auch ohne Versetzungen nicht durchführen.» Auf seiner Sommertour besuchte er neben dem Heeresführungskommando in Koblenz auch die Wehrtechnische Dienststelle in Trier. An den Standorten unterhielt er sich mit Soldaten und zivilen Mitarbeitern.