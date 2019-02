DAK-Report: Jedes dritte Kind im Saarland chronisch krank

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) – Jedes dritte Kind im Saarland ist nach einer Erhebung der DAK chronisch krank. Fast jeder zehnte Minderjährige leidet zudem an einer psychischen Erkrankung mit möglicherweise chronischem Verlauf. Das geht aus dem am Dienstag in Saarbrücken veröffentlichten Kinder- und Jugendreport der Krankenkasse DAK für das Bundesland hervor. Jungen seien etwas häufiger betroffen als Mädchen. Für die repräsentative Studie hat die Universität Bielefeld den Angaben zufolge die Daten von rund 8400 Kindern und Jugendlichen der DAK aus dem Jahr 2016 ausgewertet worden.

Der Report wertete 14 verschiedene Erkrankungen aus, die einen chronischen Verlauf nehmen können. Am stärksten verbreitet sind danach Asthma und Neurodermitis, gefolgt von Heuschnupfen und entzündlichen Darmerkrankungen. Bereits Schulkinder leiden ...

