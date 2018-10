Mit ihrem bislang schlechtesten Ergebnis ist Julia Klöckner für weitere zwei Jahre als rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin bestätigt worden. 278 von 347 Delegierten wählten sie am Samstag bei einem Landesparteitag in Lahnstein am Rhein. 66 stimmten gegen die Bundesagrarministerin, drei Delegierte enthielten sich. Das entsprach einer Zustimmung von 80,1 Prozent – nach Rechnung der CDU, die Enthaltungen nicht mitzählt, waren es 80,8 Prozent. 2016 hatte Klöckner in Wittlich noch 85,6 Prozent aller abgegebenen Stimmen (Enthaltungen mitgerechnet) erhalten.

Neu als Generalsekretär der Landespartei wurde am Samstag der Zweibrücker Landtagsabgeordnete und Arzt Christoph Gensch gewählt - als Nachfolger des Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder. Gensch bekam 293 von 326 abgegebenen Stimmen ...

