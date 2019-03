Dachteile von Sturm gelöst: Autobahn A45 gesperrt

Herborn/Gießen (dpa/lhe) – Das gelockerte Dach eines Autohauses in Herborn drohte am Sonntag buchstäblich „vom Winde verweht“ zu werden – ausgerechnet auf die nahegelegene Autobahn A45. Teile des Daches seien durch Sturmböen großflächig gelockert worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Die Autobahn sei vorsorglich zwischen den Anschlussstellen Herborn Nord und Herborn Süd in beide Richtungen gesperrt worden, denn aufgrund der Windrichtung bestehe die Gefahr, dass die Dachteile mit hoher Geschwindigkeit auf die Autobahn geweht werden könnten.

Auch sonst erhalte die Polizei reichlich Sturmmeldungen, meist über umgestürzte Bäume. „Die Notrufe prasseln nur so herein“, so der Polizeisprecher. Bisher habe es glücklicherweise keine ernsthaft verletzten Sturmopfer gegeben.

