Currywurst-Festival mit Fotoaktion zum 200. Geburtstag

Aus unserem Archiv

Neuwied

Ob klassisch, als vermeintliche Pralinen oder garniert mit Gummibärchen – in Neuwied geht es um die Wurst: Von diesem Freitag bis Sonntag (26. bis 28. Januar) bietet hier das Currywurst-Festival den Fastfood-Klassiker in vielen Variationen. In diesem Jahr sind nach Angaben der Stadtverwaltung vom Donnerstag rund 40 Anbieter mit von der Partie. Sie verkaufen auch vegetarische und vegane Alternativen. Erwartet werden Tausende Besucher. Der Deutsche Wetterdienst schloss für Sonntag etwas Regen nicht aus. Ein Festzelt soll aber auch dann für Wurstverzehr im Trockenen sorgen.