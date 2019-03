Schauspiellegende Klaus Maria Brandauer wird bei den diesjährigen Wormser Nibelungen-Festspielen eine der Hauptrollen übernehmen. Der 75-jährige Österreicher gilt als einer der bekanntesten Schauspieler des deutschsprachigen Raums. Er spielt in dem Stück „Überwältigung“ von Autor Thomas Melle mit, das in Worms uraufgeführt wird, wie die Festspiele am Dienstag mitteilten. Das Ensemble, zu dem auch die Schauspieler Inga Busch, Kathleen Morgeneyer und Moritz Grove zählen, soll am kommenden Dienstag (2.4.) vorgestellt werden.

In „Überwältigung“ wird die Nibelungen-Geschichte vom Ende her erzählt. Melle beginnt mit dem tödlichen Showdown am Hof von Hunnenkönig Etzel, der, wie es der Mythos will, Tod und Vernichtung der ...

