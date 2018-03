CDU-Vize Klöckner wirft Feministinnen Ignoranz vor

Aus unserem Archiv

Berlin/Mainz

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat „rot-grünen Feministinnen“ mit Blick auf weibliche Flüchtlinge Ignoranz vorgeworfen. Diese Frauenrechtlerinnen kämpften für gendergerechte Sprache, aber sie schwiegen, wenn es um die Rolle der Frau in arabisch-patriarchalischen Familien in Deutschland gehe, sagte die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). Wenn hingenommen würde, dass Mädchen nur im Schwimmburkini in den Sportunterricht oder Frauen nur verhüllt auf die Straße dürften, sei das „keine Toleranz, das ist Ignoranz“. Aber auch von muslimischen Männern müsse der „Mindeststandard in unserer aufgeklärten Gesellschaft, die Wert auf Gleichberechtigung legt“, eingefordert werden.