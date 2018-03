CDU-Opposition plädiert auf mehr Informatikunterricht

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rheinland-pfälzischen Schüler sollen nach dem Willen der CDU-Landtagsfraktion mehr Informatik in den Schulen lernen können. „An rheinland-pfälzischen Gymnasien und Gesamtschulen haben nur rund 4000 Schüler das Fach Informatik belegt“, sagte Fraktionschefin Julia Klöckner am Donnerstag in Mainz. „Gerade mal in 22 von 201 Gesamtschulen und Gymnasien werden in der Oberstufe eigene Informatikkurse gebildet.“ Die Kurse würden von weniger als 400 Schülern besucht. „So entsteht eben keine flächendeckende digitale Kompetenz der jungen Schüler.“