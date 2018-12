Die Debatte um mögliche Gebietsreformen setzt nach Ansicht der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU Rheinland-Pfalz bei den falschen Fragen an. Zunächst müsse es darum gehen, wo innerhalb bestehender Grenzen interkommunal noch mehr kooperiert werden könne, wo doppelte Zuständigkeiten abgebaut und wo Aufgaben von einer auf eine andere Verwaltungsebene verlagert werden könnten, sagte der Vorsitzende Gordon Schnieder am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Hier gebe es Einsparpotenzial, ohne dass die Bürgernähe leiden müsse. Erst am Ende eines solchen Prozesses sei es sinnvoll, zu schauen, ob Gebietsgrenzen verändert werden sollten.

Ein Gutachten der Wissenschaftler Martin Junkernheinrich aus Kaiserslautern und Jan Ziekow aus Speyer hatte eine breite Debatte über mögliche neue Zuschnitte von Gebietseinheiten im Land losgetreten. Das Gutachten sieht unter ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.