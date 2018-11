Mit Generalsekretär Christoph Gensch hat sich der erste Vertreter der rheinland-pfälzischen CDU-Spitze für die Wahl der Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel eindeutig positioniert. „Ich werde für Friedrich Merz stimmen“, sagte der Zweibrücker Landtagsabgeordnete in der Fernsehsendung „17:30 Sat.1 Live“. „Ich glaube, dass wir mit Friedrich Merz glaubhaft einen Neuanfang in der CDU beginnen können.“ Er fühle sich ihm von den Positionen her sehr nah und halte ihn für „inhaltlich sehr klar und politisch durchsetzungsstark“. Bisher haben Landeschefin Julia Klöckner und der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf keinen Favoriten genannt.

Der rheinland-pfälzische Landesverband verwies darauf, dass Gensch damit keinen Namen vorgebe. „Die Delegierten des Bundesparteitags sind in ihrer Entscheidung frei. Der CDU-Landesverband gibt keine Empfehlung ab“, sagte Sprecher Tobias Diehm. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.