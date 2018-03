CDU will beim Nürburgring-Debakel Rechnungshof einschalten

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsopposition will beim Nürburgring-Desaster erneut den Rechnungshof einschalten. «Eine Prüfung durch dieses Gremium wird sicher weiteres Licht in die Affäre bringen. Möglicherweise ergeben sich auch Anhaltspunkte für strafrechtlich Relevantes», teilte der Parlamentarische Geschäftsführer Hans-Josef Bracht am Freitag in Mainz mit. Ein entsprechender Antrag solle in der Sondersitzung des Landtags am kommenden Mittwoch beschlossen werden.