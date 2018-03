CDU warnt vor Fiasko für Flughafen Hahn – Ministerium dementiert

Aus unserem Archiv

Mainz

Die CDU im rheinland-pfälzischen Landtag hat die rot-grüne Landesregierung vor einem Fiasko für den Hunsrück-Flughafen Hahn gewarnt. «Die Investorensuche stockt nicht nur, denn offensichtlich steht noch gar nicht fest, ob es generell zu einer Investorenausschreibung kommt», kritisierte Fraktionsgeschäftsführer Hans-Josef Bracht am Sonntag in Mainz. Infrastrukturminister Roger Lewentz (SPD) sei seit einem Jahr keinen Schritt vorangekommen. Das Infrastrukturministerium wies die Kritik der CDU am Sonntag zurück.