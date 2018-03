CDU und SPD wollen im Saarland drastisch sparen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die künftige große Koalition im Saarland will den Rotstift bei allen Behörden ansetzen. Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und SPD-Landeschef Heiko Maas kündigten einen drastischen Sanierungskurs bis 2020 an, bei dem pro Jahr 65 Millionen Euro eingespart werden sollen. Jede dritte Stelle beim Personal des Öffentlichen Dienstes soll nicht wiederbesetzt werden.

Die große Koalition ist unter Dach und Fach.

Foto: Oliver Dietze/Archiv – DPA

Das Saarland will sich zudem im Bundesrat für einen höheren Spitzensteuersatz und Verbesserungen bei Lohnuntergrenzen einsetzen – also für einen gesetzlichen Mindestlohn oder einen tariflichen Mindestlohn. Dies galt als Knackpunkt der Verhandlungen.

Das neue Kabinett soll neben der Regierungschefin sechs Ministerien haben – je drei für CDU und SPD. Für die CDU sind Stephan Toscani als Finanzminister, Monika Bachmann als Innenministerin und Andreas Storm als Sozial- und Gesundheitsminister gesetzt. Für die SPD soll Heiko Maas Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Arbeit werden, Ulrich Commerçon Bildungsminister und Anke Rehlinger Justiz-, Umwelt- und Verbraucherschutzministerin.

Dreieinhalb Monate nach dem Bruch der schwarz-gelb-grünen Jamaika-Regierung hatten sich CDU und SPD in Saarbrücken auf Details für einen Koalitionsvertrag geeinigt. CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und SPD-Landeschef Heiko Maas strebten seit dem Bruch der Jamaika-Koalition eine gemeinsame Regierung an. CDU und SPD hatten seit der Neuwahl am 25. März über die Bedingungen verhandelt.