CDU fordert Wohnsitzauflage für Asylbewerber

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsopposition hat die rot-gelb-grüne Landesregierung dazu aufgefordert, die Wohnsitzauflage für Asylbewerber umzusetzen. „Wer hier Schutz sucht und findet, da sind wir ganz klar der Meinung, für den sind Auflagen des Staates zumutbar“, sagte Fraktionschefin Julia Klöckner am Freitag in Mainz. Ohne die Wohnsitzauflage könne es zu Problemen in größeren Städten geben. „Sie haben dort zum Teil Clan-Strukturen, sie haben dort zum Teil Parallelstrukturen.“ Die Mietsituation sei in Städten ohnehin schwierig. Ohne eine dezentrale Aufteilung fehle der Druck, dass Integration notwendig sei.