Bundesweit erstes Notbremssystem am Flughafen Saarbrücken

Saarbrücken (dpa/lrs) – Am Flughafen in Saarbrücken ist das bundesweit erste Notbremssystem für Flugzeuge eingebaut worden. Wie geplant könnten ab Sonntag wieder alle Flüge starten und landen, teilte der Airport am Freitag mit. Bei dem 4,3 Millionen Euro teuren Notstopp-System namens EMAS („Engineered Materials Arresting System“) sinken die Maschinen am Ende der Landebahn im Notfall ein und werden abgebremst. Für die Installation hatte der Flugbetrieb für 20 Tage geruht. In dieser Zeit fielen 84 Flüge (Hin- und Rückflüge) aus.

Liste der Flugzeuge, die mit EMAS gestoppt wurden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.