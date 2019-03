Ein Bundeswehrsoldat hat eine ältere Frau am Freitag aus deren brennendem Haus im Rhein-Lahn-Kreis gerettet. Die 82-Jährige sei mit einer starken Rauchgasvergiftung auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht worden, teilte die Polizei in Diez mit. Ihre Doppelhaushälfte in Aull war aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Die Flammen wurden von dem in Diez stationierten Soldaten und zwei weiteren Männern bemerkt. Das mutige Trio schlug die Terrassentür ein, der Bundeswehrangehörige lief mit einem nassen Lappen vor Mund und Nase in das Haus. Dort ertastete er die bewusstlos am Boden liegende Frau und brachte sie ins Freie. Der Schaden an dem Haus wird auf 80 000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.