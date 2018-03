Bundesrat würdigt Ex-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer

Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) – Bundesratspräsident Michael Müller (SPD) hat das Engagement der ausgeschiedenen saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) gewürdigt. Populisten und dem Schüren von Ängsten in Zeiten ungewisser Veränderungen habe sie „einen ruhigen, analytischen Politikstil“ entgegengesetzt, sagte Berlins Regierender Bürgermeister am Freitag zum Auftakt der Sitzung der Länderkammer. „Mit ausgeprägtem Sachverstand und ihren klaren Worten hat sie sich schon hier die allergrößte Wertschätzung erworben.“ Er sei sicher, dass Kramp-Karrenbauer dies auch in ihrer neuen Position gelingen werde.

Die 55-Jährige war seit 2011 Ministerpräsidentin und ist jetzt CDU-Generalsekretärin. Ihrem Nachfolger als Saar-Regierungschef, Tobias Hans (CDU), gratulierte Müller zur Wahl ins neue Amt.

