Bundesrat für schnellere Information bei Kerosin-Ablass

Berlin/Mainz (dpa/lrs) – Der Bundesrat hat für eine schnellere Information im Fall des Ablassens von Kerosin durch Flugzeuge gestimmt. Der entsprechende Antrag aus Rheinland-Pfalz sei am Freitag unverändert angenommen worden, sagte eine Sprecherin des Bundesrats in Berlin. Demnach sollen Landesbehörden und Öffentlichkeit künftig innerhalb von 24 Stunden von einem Kerosin-Ablass erfahren. Bislang meldete die Deutsche Flugsicherung solche Vorfälle entsprechend den EU-Vorschriften innerhalb von drei Tagen an das Luftfahrt-Bundesamt (LBA), wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte. Auf der Internetseite des LBA wurden die Ablässe schließlich aufgelistet.

Beim sogenannten Fuel Dumping lassen Flugzeuge, die sich in einer Notlage befinden, Treibstoff ab, um mit weniger Gewicht sicher landen zu können. Die Flugsicherung weist dem Piloten dafür ein Gebiet ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.