Bundespräsident ehrt ehemaligen Saar-Landrat

Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) – Für sein Engagement um die Gedenk- und Erinnerungskultur ist der frühere saarländische Landrat Clemens Lindemann mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte die Auszeichnung am Dienstag in Berlin an insgesamt 14 Frauen und 14 Männer. Der SPD-Politiker Lindemann hatte 1989 als Landrat des Saarpfalz-Kreises unter anderem die „Siebenpfeiffer-Stiftung“ gegründet, die an den Mitinitiator des Hambacher Festes von 1832, Philipp Jakob Siebenpfeiffer, erinnert. Dieser gilt als Vorkämpfer für Pressefreiheit und Demokratie.

Steinmeier rief dazu auf, die Erinnerung an die deutschen Verbrechen der Vergangenheit wachzuhalten und Antisemitismus und Diskriminierung entschlossen zu bekämpfen. Bei der Erinnerung an Leid und Unrecht, das von Deutschen ...

