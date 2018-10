In dem brennenden ICE im Westerwald ist auch ein Beamter der Bundespolizei mitgereist. Nach den Worten des Sprechers Christian Altenhofen bemerkte sein uniformierter Kollege den Rauch in dem Wagen und leitete die Rettung ein. Die Schwierigkeit zu dem Zeitpunkt sei unter anderem gewesen, dass der Zug ja noch an der Stromleitung hing. Der Bundespolizist habe um diese Gefahr gewusst und auch im Blick gehabt, dass in der Gegenrichtung noch Züge unterwegs sein könnten. Der Mann habe daher die Menschen in einem bestimmten Korridor und in eine bestimmte Richtung aussteigen lassen. Nach den Worten des Kreisfeuerwehrinspekteurs Werner Böcking waren zudem weitere Mitglieder von Hilfsorganisationen an Bord und konnten die Evakuierung routiniert begleiten.

