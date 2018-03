Aus unserem Archiv

Stuttgart/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Beamte der Bundespolizeidirektion Stuttgart haben in Ludwigshafen erneut einen mutmaßlichen Online-Betrüger festgenommen. Der 24-Jährige soll mit gestohlenen Kreditkartendaten regelmäßig Tickets bei der Deutschen Bahn gekauft haben. Wie Bundespolizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag mitteilten, waren bereits im Dezember 2017 im selben Ermittlungsverfahren drei mutmaßliche Betrüger in Esslingen und Korb (Rems-Murr-Kreis) festgenommen worden.