Bundeskartellamt genehmigt Verkauf der «Saarbrücker Zeitung»

Aus unserem Archiv

Bonn

Das Bundeskartellamt hat den Verkauf der «Saarbrücker Zeitung» an die Gesellschaft für staatsbürgerliche Bildung Saar (GSB) genehmigt. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde heute in Bonn. Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck und die GSB hatten bereits Ende Mai den Verkauf der Holtzbrinck-Anteile vereinbart. Zum 1. August erhöht die GSB nach Informationen des Hamburger Medienmagazins «new business» ihren bisherigen Anteil von 26 auf zunächst 46,9 Prozent. Bis spätestens Mitte 2014 werde die Verlagsgruppe ihre Beteiligung an dem profitablen Blatt vollständig an die GSB übertragen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Dem Magazin zufolge liegt er im dreistelligen Millionenbereich.