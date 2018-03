Bundesarbeitsgericht verhandelt Klage von Ex-Profi Müller

Aus unserem Archiv

Erfurt/Mainz (dpa/lrs) – Mit der Bundesliga-Praxis, Fußballprofis immer neue Zeitverträge zu geben, beschäftigt sich das Bundesarbeitsgericht heute in Erfurt. Verhandelt wird der Fall des Ex-Torhüters vom FSV Mainz 05, Heinz Müller, der sich bis in die höchste Arbeitsgerichtsinstanz geklagt hat. Der ehemalige Profispieler wird nach Angaben seines Anwalts Horst Kletke bei der Verhandlung anwesend sein. Müller hält die Befristung eines 2012 abgeschlossenen Vertrages für unwirksam und verlangt nach Angaben des Gerichts zudem 261 000 Euro an Prämien von Mainz 05 für entgangene Punktspieleinsätze.