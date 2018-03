BUND will für Energiewende mehr sparen

Aus unserem Archiv

Mainz

Strom sparen und die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität stärker aneinander koppeln – so lauten die zentralen Ideen des „Neuen Fahrplans Energiewende Rheinland-Pfalz“ des Landesverbandes des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). In dem Papier bewertet der BUND den Fortschritt der Energiewende und zeigt, wie und bis wann diese erreicht werden soll. Vertreter des Landesverbandes kritisierten bei der Vorstellung des „Fahrplans“ am Donnerstag die Entscheidung von Union und SPD, das Klimaziel 2020 aufzugeben.