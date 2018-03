Buga: Nicht nur Besucherrekord, auch Bilanz-Plus

Aus unserem Archiv

Koblenz

Die Bundesgartenschau in Koblenz hat mit über 3,5 Millionen nicht nur einen Besucherrekord erzielt. Die Veranstaltung (15. April bis 16. Oktober 2011) schloss auch mit einem Plus von fast 13 Millionen Euro ab. «Das ist eine großartige Zahl», teilte der Koblenzer Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD) am Dienstag in Koblenz mit. Das hohe Besucheraufkommen habe unter anderem zu Mehrausgaben von insgesamt 2,1 Millionen Euro geführt. Das sei aber im Vergleich zu den knapp 13 Millionen Euro eine verhältnismäßig kleine Summe, meinte Hofmann-Göttig.