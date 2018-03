Gut drei Monate nach dem gewaltsamen Tod der 15-jährigen Mia in Kandel sind in dem Ort in der Südpfalz heute erneut mehrere Demonstrationen geplant. Das Bündnis „Wir sind Kandel“, das von SPD, Grünen, FDP, CDU und Linker sowie christlichen Kirchen, Unternehmen und Gewerkschaften unterstützt wird, ruft zur friedlichen Demo gegen die Aktion der Initiative „Kandel ist überall“ auf. „Kandel ist überall“ fordert die sofortige Schließung der deutschen Grenze und die Abschiebung aller Menschen, die illegal in Deutschland sind. Die Initiative reagiert damit auf den Tod der 15-Jährigen, die mutmaßlich von ihrem Ex-Freund erstochen worden war. Er ist ein Flüchtling aus Afghanistan.

Die Gegendemonstration, zu der Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr Amtsvorgänger Kurt Beck (beide SPD) erwartet werden, will sich für Demokratie, Respekt und Vielfalt und gegen Ausgrenzung, Hetze und Rassismus einsetzen. ...

