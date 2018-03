Brennender Lastzug löst Feuerwehr-Einsatz aus

Aus unserem Archiv

Kirchheim

An einem Autohof zwischen Grünstadt und Kirchheim/Weinstraße (Kreis Bad Dürkheim) ist ein Lastwagen-Gespann völlig ausgebrannt. Das Gefährt hatte in der Nacht Feuer gefangen, wie ein Sprecher der Polizei in Neustadt/Weinstraße am Dienstag mitteilte. Der Fahrer habe sich selbst aus dem Führerhaus befreit. Eine nahegelegene Tankstelle sei geräumt worden. Im Einsatz waren nach Polizeiangaben 41 Feuerwehrleute und 13 Löschfahrzeuge.