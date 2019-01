Brand mit einem Toten: Zwei Angeklagte vor Gericht

Saarbrücken/Neunkirchen (dpa/lrs) – Nach einem Brand mit einem Toten müssen sich zwei Angeklagte vor der Jugendkammer am Landgericht Saarbrücken verantworten. Das Verfahren gegen den 29-Jährigen und den 19-Jährigen soll heute beginnen. Der ältere der beiden Deutschen muss sich wegen Brandstiftung mit Todesfolge verantworten, der jüngere wegen Beihilfe.

Der 29-Jährige soll am 17. April 2018 in Neunkirchen-Wiebelskirchen in einem Haus, in dem auch Flüchtlinge wohnten, mit einem Feuerzeug einen Kinderwagen im Hausflur angezündet haben. Dem zweiten Angeklagten wird ...