Brand in Flüchtlingsunterkunft: Bewohner unter Verdacht

Aus unserem Archiv

Losheim am See (dpa/lrs) – Ein 18 Jahre alter Flüchtling soll Feuer in einer Asylunterkunft im saarländischen Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern) gelegt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist der Mann selbst Bewohner der Einrichtung. Am Freitag hatte er sich demnach selbst bei der Polizei gemeldet und die Tat eingeräumt.