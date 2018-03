Brand in Asylunterkunft: Verdächtiger unzufrieden

Aus unserem Archiv

Losheim am See (dpa/lrs) – Der Syrer, der Feuer in einer Asylunterkunft in Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern) gelegt haben soll, hat die Tat nach ersten Erkenntnissen aus Unzufriedenheit mit der Wohnsituation begangen. Zudem habe der 18 Jahre alte Flüchtling und Bewohner der Einrichtung erklärt, Probleme in der Beziehung zu seiner Mutter zu haben, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag auf Anfrage. In der Unterkunft habe er seit dem 1. Dezember gewohnt.