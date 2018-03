Brand: Drei Menschen verletzt, Hundewelpen sterben

Aus unserem Archiv

Polch

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Polch (Kreis Mayen-Koblenz) sind drei Menschen verletzt und mehrere Tiere getötet worden. Ein Wohnhaus und ein Holzanbau fingen am Sonntagmorgen aus bislang unbekannter Ursache Feuer, wie die Polizei mitteilte. Drei Bewohner – ein 55-jähriger Mann sowie zwei Frauen im Alter von 56 und 78 Jahren – zogen sich leichte Rauchvergiftungen zu und kamen in ein Krankenhaus.