Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Auf einer Großbaustelle in Saarbrücken ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Rund um den Bürgerpark sei es zu starkem Rauch gekommen, berichtete die Feuerwehr. Giftige Gase seien aber nicht ausgetreten. Das Feuer selbst, das im Erdgeschoss des Gebäudes entstand, sei schnell gelöscht worden. Die Feuerwehr war mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort an. Menschen befanden sich nicht in dem Gebäude. Dort sollen neue Wohnungen entstehen. Die Brandursache war den Angaben nach zunächst unklar.