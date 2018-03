Brand auf Campingplatz: Ursache offenbar Technischer Defekt

Aus unserem Archiv

Heidesheim

Ein technischer Defekt an einem Kühlschrank ist nach ersten Ermittlungen möglicherweise die Ursache für den Brand auf einem Campingplatz in der Nähe von Mainz, bei dem in der Silvesternacht ein Mensch ums Leben gekommen ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden im Brandschutt auch Überreste eines verbrannten Hundes gefunden. Spuren auf mögliche Brandbeschleuniger fanden die Ermittler auf dem Campingplatz im Heidesheimer Ortsteil Uhlerborn nicht. Die Identität und das Geschlecht der Leiche standen nach Angaben der Polizei zunächst noch nicht fest. Die Leiche sollte am Donnerstag obduziert werden.