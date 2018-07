Vor dem Landgericht Landau ist am Mittwoch der Prozess um den Mord an der 15 Jahre alten Mia aus Kandel fortgesetzt worden. Am zweiten Verhandlungstag sei es vor allem um technische Fragen gegangen, berichtete der Anwalt des Angeklagten, Maximilian Endler. Konkret habe man etwa eine sogenannte Selbstleseverfügung vereinbart. Dabei werden als Beweismittel dienende Urkunden aus prozessökonomischen Gründen nicht in der Verhandlung vorgelesen, sondern von Beteiligten selbst studiert und zur Kenntnis genommen.

Mia war am 27. Dezember in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen worden. Angeklagt ist ihr Ex-Freund wegen Mordes, ein vermutlich aus Afghanistan stammender Flüchtling. Er soll aus Eifersucht und Rache ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.