Frankenthal (dpa/lrs) – Michael Blug bleibt Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Saarländer wurde am Freitag in Frankenthal mit 96,55 Prozent der Stimmen wiedergewählt, wie Verdi mitteilte. Mit gut 85 Prozent wurde auch die stellvertretende Landesbezirksleiterin Christine Gothe im Amt bestätigt. Die Wahl der zweiten stellvertretenden Landesbezirksleiterin sei aus „organisationspolitischen Gründen“ vertagt worden, hieß es. Die hauptamtliche Verdi-Landesbezirksleitung wurde für die nächsten vier Jahre bestimmt. Fast 100 Delegierten waren in Frankenthal zusammengekommen.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.