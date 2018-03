Blitzerrekord für 2017 in Rheinland-Pfalz

Aus unserem Archiv

Trier/Speyer (dpa/lrs) – Die Zahl der mit Blitzern erwischten Raser in Rheinland-Pfalz hat sich im vergangenen Jahr einem Bericht zufolge fast verdoppelt. Mit Hilfe neuer Geräte habe es knapp 1,5 Millionen Mal geblitzt, schreibt der „Trierische Volksfreund“ (Freitag) unter Berufung auf Zahlen der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer. Im Vorjahr habe die Zahl bei 750 000 gelegen. Der Trend hatte sich bereits im Sommer abgezeichnet. Jedes Polizeipräsidium habe inzwischen zwei Anlagen, die an wechselnden Orten aufgestellt werden können.