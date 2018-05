In einem früheren katholischen Internat in Gerolstein hat es jahrelang Fälle von Missbrauch an Schülern gegeben. Die Vorfälle liegen schon Jahrzehnte zurück. Das hat das Bistum Trier dem „Trierischen Volksfreund“ (Freitag) auf Anfrage hin bestätigt. Demnach ging es um Faustschläge, unsittliche Berührungen im Schwimmunterricht und das Ziehen an Schläfenhaaren. „Wir haben diese Hinweise auf körperliche Züchtigung im Jahr 2010 erhalten“, sagte Bistumssprecherin Judith Rupp der Deutschen Presse-Agentur. Die Fälle sollen zwischen Mitte der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre passiert sein. Unter Verdacht stehen ein inzwischen verstorbener Ex-Direktor und ein damaliger Präfekt. Eine betroffene Person habe 2011 eine Entschädigung erhalten. Die Schule ist seit Jahren geschlossen.

Bericht "Trierischer Volksfreund" über Missbrauch im Albertinum

