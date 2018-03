Bistum Trier: Bislang gut 450 000 Euro an Missbrauchsopfer

Aus unserem Archiv

Trier

Rund acht Jahre nach dem Bekanntwerden des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche hat das Bistum Trier 453 500 Euro an Opfer gezahlt. 135 Betroffene hätten sich in den vergangenen Jahren gemeldet, teilte Bistumssprecherin Judith Rupp am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Insgesamt seien 90 Anträge „auf materielle Leistung in Anerkennung des Leids“ bewilligt worden.