Bistum Mainz vor Neuausrichtung der Seelsorge

Mainz

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat eine Neuausrichtung der Seelsorge angekündigt, die eine Antwort auf veränderte Rahmenbedingungen geben soll. Dazu werde er bis zu den Sommerferien zunächst alle 20 Dekanate in Hessen und Rheinland-Pfalz besuchen, anschließend müssten in den zuständigen Gremien konkrete Modelle diskutiert werden, sagte er am Samstag beim Neujahrsempfang des Bistums mit mehr als 200 Teilnehmern. Dabei werde sich das Bistum Mainz an Erfahrungen in anderen Diözesen orientieren.