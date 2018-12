Bistümer blicken auf Veränderungen in 2019

Fulda/Limburg/Mainz (dpa/lhe) – Die katholischen Bistümer in Hessen stehen vor Veränderungen im kommenden Jahr. In Fulda wird für 2019 die Amtseinführung des neuen Bischofs Michael Gerber erwartet. Er soll die Nachfolge von Heinz Josef Algermissen am 31. März antreten. Beschäftigen wird die Bistümer von Fulda, Limburg und Mainz zudem strukturelle Umbauprozesse, die angesichts der sinkenden Zahl von Kirchenmitgliedern nötig sind. Im Bistum Limburg werden schon seit mehreren Jahren Pfarreien sukzessive zusammengelegt, und der Prozess dauert an. In der Mainzer Diözese soll die Zahl der Pfarreien bis 2030 mehr als halbiert werden.

Mitteilung des Bistums Fulda zum neuen Bischof Mitteilung Deutsche Bischofskonferenz zum neuen Bischof Erzdiözese Freiburg zu Michael Gerber Vita Bischof emeritus Heinz Josef Algermissen Informationen des Bistums Mainz zur Strukturreform Steckbrief Bischof Georg Bätzing

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.