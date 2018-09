Bistümer berichten über Aufarbeitung von Missbrauchsfällen

Trier/Speyer (dpa/lrs) – Anlässlich einer bundesweiten Studie zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche berichten Bistümer auch vor Ort über die Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs. In Rheinland-Pfalz wollen das Bistum Trier und das Bistum Speyer heute speziell über ihre Diözesen informieren. Zuvor wird die wissenschaftliche Studie zu sexueller Gewalt in der katholischen Kirche Deutschlands bei der Herbstvollversammlung der Bischöfe im hessischen Fulda vorgestellt. Wichtige Ergebnisse sind bereits vorab veröffentlicht worden: Demnach sollen zwischen 1946 und 2014 insgesamt 1670 katholische Kleriker 3677 meist männliche Minderjährige sexuell missbraucht haben.

Zum Bistum Trier gehören knapp 1,4 Millionen Katholiken in den ehemaligen Regierungsbezirken Trier und Koblenz sowie weite Teile des Saarlandes. Die Diözese Speyer umfasst die Pfalz und den Saarpfalz-Kreis im ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.