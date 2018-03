Bislang weniger Menschen bei Wallfahrt – Leiter dennoch zufrieden

Aus unserem Archiv

Trier

Die Heilig-Rock-Wallfahrt zu der als Gewand Jesu verehrten Reliquie in Trier hat kurz vor der Halbzeit rund 175 000 Pilger angelockt – deutlich weniger als zum selben Zeitpunkt bei der letzten Wallfahrt 1996. Wallfahrtsleiter Georg Bätzing zeigte sich am Donnerstag dennoch «mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden». Dies betreffe sowohl die Annahme der Wallfahrt als auch die Geduld der Pilger. «Man merkt, sie sind motiviert. Sie lassen sich vom Regen und der Kälte nicht abbringen», sagte er der dpa. Meistens gebe es am Dom «nur kleine Wartezeiten».