Bislang maue Skisaison: „Wir können nur Wasserski fahren“

Thalfang/Prüm/Bad Marienberg (dpa/lrs) – Das nasse und milde Winterwetter hat Skibetreibern in Rheinland-Pfalz bislang die Saison vermiest. Manche Lifte waren zwar Mitte Dezember kurz geöffnet – wie im Wintersportzentrum am Erbeskopf: Da konnte am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter) fünf Tage lang die Piste hinuntergewedelt werden. „Aber dann war die weiße Pracht vorbei, an Weihnachten war sie grüngrau und jetzt können wir nur Wasserski fahren“, sagte Betriebsleiter Klaus Hepp am völlig aufgeweichten Hang.