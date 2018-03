Bisher heißester Tag des Jahres in Rheinland-Pfalz

Aus unserem Archiv

Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz hat am Freitag den bisher heißesten Tag des Jahres erlebt. Die Temperaturen kletterten zum Beispiel in Bad Kreuznach auf 35,5 Grad Celsius, wie Thomas Ruppert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtete. Am Wochenende werde es kühler – aber nur langsam. «Die heiße Luft lässt sich nicht so einfach wegräumen», sagte der DWD-Meteorologe. «Der Samstag ist größtenteils schaurig und gewittrig.» Mancherorts seien Sturmböen, Hagel und Starkregen möglich. In kurzer Zeit könnten dort dann 30 Liter Regen oder mehr pro Quadratmeter fallen. Für Sonntag erwartete Ruppert Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad.