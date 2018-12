Nach dem Missbrauchsskandal steht die katholische Kirche nach Ansicht des Trierer Bischofs Stephan Ackermann „vor einer epochalen Herausforderung“. „Auf jeden Fall ist das eine Zäsur in der Geschichte der Kirche mit der Herausforderung, in einer größeren Wahrhaftigkeit Kirche zu sein“, sagte der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich der Deutschen Presse-Agentur. Die Kirche sei in vielen Ländern in der Krise: „Wir sind an einem kritischen Punkt. Das kann man nicht verschweigen“. Die Kirche habe aber in der Vergangenheit immer wieder Kraft zur Erneuerung gezeigt: „Die Kirche hat Zukunft, das ist für mich keine Frage.“

Es gehe jetzt um Reform. Ackermann (55) plädierte für ein innerkirchliches Gespräch „in einer möglichst breiten, offenen Weise“ über strittige Fragen „ohne Gesprächsverbote, ohne falsche Tabuisierung“. Dabei solle es um ...

